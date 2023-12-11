الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الشرقية يدعو جموع المواطنين لإدلاء بأصواتهم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على جميع المواطنين والشباب والمرأة الشرقاوية ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية مشيراً إلى أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الإنتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار من يمثله رئيساً للجمهورية والذي يأتي حفاظاً على مكتسبات الدولة وتحقيقاً للتنمية الشاملة والمنشودة.

دعا المحافظ المواطنين الذين لم يشاركوا في العرس الديموقراطي للنزول إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الإنتخابات الرئاسية، مؤكداً على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف ، مؤكداً أن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلى للوطن ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر موجهاً جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الإقتراع للتعبيرعن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي ، مؤكداً أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الهمم لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات, مؤكدا استمرار المتابعة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة للتعامل الفورى مع ايه احداث طارئة حرصا على سير العملية الإنتخابية فى سهولة ويسر دون اية معوقات.

يذكر إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية يبلغ 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة أمام 980 مركز انتخابي يتسع لـ 1016 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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