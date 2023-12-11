رئيس COP28: أحرزنا تقدماً بشأن تغير المناخ لكن لا يزال أمامنا الكثير لنفعله

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل لاتفاق بشأن تغير المناخ في المجالات التي لا تزال توجد بها فجوات، بما في ذلك اللغة المتعلقة بالوقود الأحفوري، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وقال الجابر، إن القمة أحرزت تقدماً، لا يزال أمامنا الكثير لنفعله"، مضيفا :"تعلمون ما يتبقى ليجري الاتفاق عليه. أرغب في أن تبدي جميع الأطراف المزيد من المرونة. نحتاج أن نحرز تقدماً في الكثير من المجالات، ومنها اللغة الخاصة بالوقود الأحفوري".

وأشار الجابر إلى أن وقت المناقشات يقترب من نهايته، مؤكداً أنه "لا يوجد وقت للتردد، ولا يزال يتعين سد الكثير من الفجوات".

وأردف: "يجب أن نتوصل إلى نتيجة تحترم العلم. يمكننا أن نرسل إشارة إلى العالم بأن العمل الجماعي ينجح".

ولفت إلى أن قمة المناخ "COP 28" توافق على اقتراح عقد النسخة التاسعة من مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ "COP 29" في أذربيجان.