القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جولدن جلوب 2024

كشفت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المانحة لجوائز جولدن جلوب، عن قائمة الترشيحات السنوية في نسختها الـ81 والمقرر إعلان جوائزها في 7 يناير المقبل.

وتصدر قائمة الترشيحات لهذا العام فيلم “Barbie” للمخرجة جريتا جيروج، برصيد 10 ترشيحات؛ ليصبح ثاني أعلى فيلم حصدًا للترشيحات طوال تاريخ الجائزة، ويتقاسم هذا المركز مع فيلم “Cabaret”. وتلا “باربي” في المركز الثاني فيلم “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، بثمانِ ترشيحات.

وفيما يلي قائمة الترشيحات:

أفضل فيلم دراما

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

The Zone of Interest

Anatomy of a Fall

أفضل فيلم كوميدي/موسيقي

Barbie

Poor Things

American Fiction

The Holdovers

May December

Air

أفضل مخرج

برادلي كوبر - Maestro

جريتا جيروج - Barbie

يورجوس لانثيموس - Poor Things

كريستوفر نولان - Oppenheimer

مارتن سكورسيزي - Killers of the Flower Moon

سيلين سونج - Past Lives

أفضل سيناريو

Barbie

Poor Things

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Past Lives

Anatomy of a Fall

أفضل ممثل دراما

برادلي كوبر - Maestro

كيليتان ميرفي - Oppenheimer

ليوناردو دي كابريو - Killers of the Flower Moon

كولمان دومينجو - Rustin

أندرو سكوت - All of Us Strangers

باري كيوجان - Saltburn

أفضل ممثلة دراما

ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

كاري موليجان - Maestro

ساندرا هولر - Anatomy of a Fall

آنيت بينينج - Nyad

جريتا لي - Past Lives

كايلي سبايني - Priscilla

أفضل ممثلة كوميدي/ موسيقي

فانتاسيا بارينو - The Color Purple

جينيفر لورانس - No Hard Feelings

ناتالي بورتمان - May December

ألما بوستي - Fallen Leaves

مارجو روبي - Barbie

إيما ستون - Poor Things

أفضل ممثل كوميدي/ موسيقي

نيكولاس كيدج - Dream Scenario

تيموثي شالاميت - Wonka

مات ديمون - Air

بول جياماتي - The Holdovers

خواكين فينيكس - Beau Is Afraid

جيفري رايت - American Fiction

أفضل ممثل مساعد

ويليام دافو - Poor Things

روبرت دي نيرو - Killers of the Flower Moon

روبرت داوني جونيور - Oppenheimer

رايان جوسلينج - Barbie

شارلز ميلتون - May December

مارك روفالو - Poor Things

أفصل ممثلة مساعدة

إيميلي بلانت - Oppenheimer

دانييل بروك - The Color Purple

جودي فوستر - Nyad

جوليان مور - May December

روسموند بايك - Saltburn

دافني جوي راندولف - The Holdovers

أفضل فيلم أجنبي

Anatomy of a Fall

Fallen Leaves

Io Capitano

Past Lives

Society of the Snow

The Zone of Interest

أفضل مسلسل دراما

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

أفضل مسلسل كوميدي موسيقي

The Bear

Ted Lasso

Abbott Elementary

Jury Duty

Only Murders in the Building

Barry