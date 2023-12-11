القائمة الكاملة لترشيحات جوائز جولدن جلوب 2024

كشفت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المانحة لجوائز جولدن جلوب، عن قائمة الترشيحات السنوية في نسختها الـ81 والمقرر إعلان جوائزها في 7 يناير المقبل.
وتصدر قائمة الترشيحات لهذا العام فيلم “Barbie” للمخرجة جريتا جيروج، برصيد 10 ترشيحات؛ ليصبح ثاني أعلى فيلم حصدًا للترشيحات طوال تاريخ الجائزة، ويتقاسم هذا المركز مع فيلم “Cabaret”. وتلا “باربي” في المركز الثاني فيلم “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، بثمانِ ترشيحات.
وفيما يلي قائمة الترشيحات:
أفضل فيلم دراما
Oppenheimer
Killers of the Flower Moon
Maestro
Past Lives
The Zone of Interest
Anatomy of a Fall
أفضل فيلم كوميدي/موسيقي
Barbie
Poor Things
American Fiction
The Holdovers
May December
Air
أفضل مخرج
برادلي كوبر - Maestro
جريتا جيروج - Barbie
يورجوس لانثيموس - Poor Things
كريستوفر نولان - Oppenheimer
مارتن سكورسيزي - Killers of the Flower Moon
سيلين سونج - Past Lives
أفضل سيناريو
Barbie
Poor Things
Oppenheimer
Killers of the Flower Moon
Past Lives
Anatomy of a Fall
أفضل ممثل دراما
برادلي كوبر - Maestro
كيليتان ميرفي - Oppenheimer
ليوناردو دي كابريو - Killers of the Flower Moon
كولمان دومينجو - Rustin
أندرو سكوت - All of Us Strangers
باري كيوجان - Saltburn
أفضل ممثلة دراما
ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon
كاري موليجان - Maestro
ساندرا هولر - Anatomy of a Fall
آنيت بينينج - Nyad
جريتا لي - Past Lives
كايلي سبايني - Priscilla
أفضل ممثلة كوميدي/ موسيقي
فانتاسيا بارينو - The Color Purple
جينيفر لورانس - No Hard Feelings
ناتالي بورتمان - May December
ألما بوستي - Fallen Leaves
مارجو روبي - Barbie
إيما ستون - Poor Things
أفضل ممثل كوميدي/ موسيقي
نيكولاس كيدج - Dream Scenario
تيموثي شالاميت - Wonka
مات ديمون - Air
بول جياماتي - The Holdovers
خواكين فينيكس - Beau Is Afraid
جيفري رايت - American Fiction
أفضل ممثل مساعد
ويليام دافو - Poor Things
روبرت دي نيرو - Killers of the Flower Moon
روبرت داوني جونيور - Oppenheimer
رايان جوسلينج - Barbie
شارلز ميلتون - May December
مارك روفالو - Poor Things
أفصل ممثلة مساعدة
إيميلي بلانت - Oppenheimer
دانييل بروك - The Color Purple
جودي فوستر - Nyad
جوليان مور - May December
روسموند بايك - Saltburn
دافني جوي راندولف - The Holdovers
أفضل فيلم أجنبي
Anatomy of a Fall
Fallen Leaves
Io Capitano
Past Lives
Society of the Snow
The Zone of Interest
أفضل مسلسل دراما
1923
The Crown
The Diplomat
The Last of Us
The Morning Show
Succession
أفضل مسلسل كوميدي موسيقي
The Bear
Ted Lasso
Abbott Elementary
Jury Duty
Only Murders in the Building
Barry