مسن يشارك في الانتخابات الرئاسية: "نزلت علشان مصلحة البلد"

تزايدت نسبة الإقبال على اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج في اليوم الثاني لإنتخابات الرئاسة 2024، وتنوعت نسبة المشاركة من الناخبين بين شباب وكبار السن والمرأة التي كانت حاضرة بقوة.

وحرص فاروق هارون 80 سنة علي المشاركة في الانتخابات، حيث حضر للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة النصر لجنة 14، قائلا :" شاركت علشان مصلحة الوطن رغم مرضى وكبر سنى إلا أنه واجب وطنى لكل شخص عايش على أرض مصر، مشيرا إلى أنه يحب مصر ولا بد من مشاركة الجميع فى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما شارك طلاب جامعة سوهاج المغتربين في التصويت وذلك من خلال التصويت بلجنة المغتربين بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى حيث احتشد الطلاب للإدلاء بأصواتهم داخلين اللجان معبرين عن فرحتهم بالمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية و إعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل اعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتي نهاية العملية الانتخابية.



وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.



وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

