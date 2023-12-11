محافظ الجيزة يتابع تقديم الخدمات للمواطنين بالطالبية والهرم وأبوالنمرس والحوامدية والبدرشين

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة تفقدية اليوم الإثنين للاطمئنان على استقرار تقديم أجهزة المحافظة لخدماتها واستمرار العمل بمشروعات التطوير الجارية بأحياء الطالبية والهرم ومراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين.

وحرص محافظ الجيزة على تفقد حالة النظافة بنطاق الأحياء والمدن وإنسيابية الحركة المرورية على المحاور والطرق وإستعدادات مختلف الأجهزة لرفع التعديات والمخلفات وتمركز فرق الطوارئ فى إطار الإجراءات المتخذة لتسهيل تحركات المواطنين للجان الإنتخابية بنطاق المحافظة.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير الجارية بطريق 6 أكتوبر بمدينة أبوالنمرس حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس برفع المخلفات وناتج الأعمال أولاً بأول لتسهيل حركة المرور، مشدداً على ضرورة إسراع وتيرة العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة المظهر الحضارى للطريق ومتفرعاته.

وخلال تفقده لأعمال التطوير الجارية بمحيط ترعة المريوطية نطاق حى الطالبية وجه المحافظ رئيس الحى برفع كفاءة الأسوار الخاصة بالمنشأت المقامة على جانبى أعمال التطوير وقطع الأراضى الفضاء بالتنسيق مع الجهات المسئولة عنها لمواكبة النقلة الحضارية الشاملة التى يشهدها حوض وضفتى الترعة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة ومنع إلقاء أية مخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء أحياء ومراكز ومدن اشرف تامر رئيس حى الطالبية والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وحامد احمد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والبدرشين وواشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.