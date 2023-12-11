الساحة الرضوانية تناشد أهالي الأقصر بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ناشدت الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أهالي المحافظة للخروج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت فعالياتها أمس الأحد وتستمر حتى غداً الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال القائمون على الساحة - في بيان – "وفاءً بالعهد وعرفاناً بالجميل وتأييداً للزعيم عبدالفتاح السيسي، فضيلة الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، يناشد الأهل والإخوة وأحباب الساحة الرضوانية وأبناء الطريقة الرضوانية الخلوتية، للقيام بواجبهم الوطني والمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الإقليمية والسياسية الراهنة".

وأكد الشيخ زين العابدين أحمد رضوان رائد الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، قيمة وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت يوم 10 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام، للتأكيد على دعم الدولة في تلك الفترة الهامة في تاريخ الوطن، معلناً عن دعمه الكامل وتأييده وكافة أبناء الساحة والعائلة الرضوانية، للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات لخدمة الشعب المصري، ودعم مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ 9 سنوات ماضية، ومن أجل القضاء على الإرهاب، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ قواعد الدولة، وازدهار السياحة في مصر والأقصر.

وكانت الساحة الرضوانية بمنطقة البغدادي التابعة لمدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، قد استضافت فعاليات مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، فى انتخابات الرئاسة، ودعم مواقف مصر فى التضامن مع أهلنا فى غزة ضد العدوان الإسرائيلي، بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية، وجميع عائلات البغدادي والبياضية.

وانطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

الساحة الرضوانية (2)