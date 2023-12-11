المستشار الاعلامى لصندوق مكافحة الإدمان: المشاركة تؤكد اصطفاف الشعب المصرى خلف الوطن

أدلى مدحت وهبة المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بصوته الانتخابي بمقر اللجنة رقم 14 بمدرسة بدر الاعدادية بنين بمنطقة الدقى مؤكدا أن المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024، واجب وطني لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وأن ما يحدث في الدول المجاورة يحتم علينا جميعا الاصطفاف خلف الوطن للحفاظ على استقراره وأمنه.



وأشاد مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمشاركة الكبيرة من مختلف فئات الشعب المصرى أمس واليوم ، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدا أن ذلك يعد رسالة إيجابية للعالم بأن الشعب المصرى يختار رئيسه في جو يتسم بالديمقراطية .

ودعا مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان المواطنين من كافة الفئات وخاصة الشباب الى المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 لاستكمال بناء مؤسسة الدولة والحفاظ على المكتسبات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية من انشاء العديد من المشروعات القومية في كافة المجالات المختلفة .