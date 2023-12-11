ائتلاف نزاهة الدولي: لا شكاوى باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

في ضوء أعمال "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أصدر الائتلاف تقريرًا يتناول أبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في ثانِ أيام التصويت بالداخل منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وهو التقرير الذي يُغطي 10 محافظات مصرية يتابعها الائتلاف ميدانيًا.

ويضم ائتلاف نزاهة "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحطة بلحظة. ويخطط الائتلاف لزيارة حوالي (2400) لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات مصرية، من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي أبرز مشاهدات الائتلاف:

لاحظ الائتلاف تفاوت ملحوظ في معدلات المشاركة في بداية أيام التصويت، ورصد متابعونا كثافة للناخبين أمام مقار الاقتراع في محافظة القاهرة وتحديدًا في "مصر القديمة، السيدة زينب، الدرب الأحمر، المنيرة، عابدين، وسط القاهرة، المنيل، حدائق القبة"، وسط انتظام عملية التصويت منذ التاسعة صباحًا.

لاحظ الائتلاف تجمعات كبيرة للمواطنين أمام عدد من اللجان بمحافظة الإسكندرية، يحملون أعلام مصر ويحتفلون بالمشاركة في عملية التصويت، وخاصة أمام لجان مناطق "محرم بك، والرمل، والمنتزه".

لاحظ الائتلاف مشاركة واسعة في لجان الوافدين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي استوعبت العاملين بالمدينة الصناعية.

لاحظ متابعي الائتلاف تجاوب ملحوظ من رؤساء عدد من اللجان الفرعية مع بعض الناخبين كُبار السن، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم، مع وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف اللجان الانتخابية.

لاحظ متابعي الائتلاف مظاهر احتفالات لتجمعات من الناخبين بالقرب من بعض الأماكن الانتخابية، حاملين أعلام مصر، وفي حضور عدد من الأطفال.

لم تتلق غرفة عمليات ائتلاف نزاهة أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية، في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل.

ويواصل ائتلاف نزاهة الدولي متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام المخصصة لتصويت المصريين في الداخل، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالائتلاف التي تعمل على مدار 24 ساعة.