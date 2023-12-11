صور.. مسيرة حاشدة تجوب شوارع ابن العاص بالشرقية لدعم المرشح السيسي

نظم أهالي قربة ابن العاص بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ، مسيرة حاشدة جابت شوارع القرية لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مرددين هتافات " تحيا مصر ..بنحبك يا سيسي ".

وأكد عمدة القرية المهندس جلال محمود ، أن القرية شهدت العديد من الإنجازات التي دفعت الأهالي لتنظيم تلك المسيرة دعما للقيادة السياسية ، لافتا إلي أن الناخبين بالقرية حريصين علي تأدية واجبهم الوطني.

وقال أحمد عثمان وعماد حسني وعبدالسميع حامد ، والسيد عبدالهادي اعضاء مركز شباب ابن العاص ، المشرفين علي تنظيم المسيرة ، إن قرية ابن العاص كانت محرومة من العديد من الخدمات لفترة طويلة ، ولكنها شهدت طفرة تنموية في السنوات الأخيرة

أما المهندس عبدالعزيز حمد واحمد فاروق وامير سيد احمد أكدوا أنه لا ينكر انجازات الدولة المصرية الا حاقد أو جاحد .

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة