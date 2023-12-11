إصابة 15 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي نطاق محافظة الفيوم بين الطريق الإقليمي وطهطا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على أثره، أصيب 15 شخصا، تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة في الجسد، فور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من الطريق الإقليمي وطهطا، وأخطر اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم بالحادث المروري والذي نتج عنه وجود مصابين. وأمر بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والتحري حول الحادث وملابساته.

فور البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ 10 سيارات من مرفق الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة عن مساره الصحيح، مسفرا ذلك عن انقلابها، ونتج عن الحادث إصابة 15 شخصا.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بالتحري حول الواقعة وملابستها ومباشرة التحقيق.