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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

دعاء زهران: الإقبال الكثيف على الانتخابات يعكس حالة من الوعي والتلاحم الوطني للشعب المصري

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران
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أدلت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، بصوتها في الأنتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت زهران، أن الاقبال الكثيف ومشاهد الطوابير الطويلة لفئات مختلفة من الشعب المصري أمام لجان الانتخابات منذ انطلاقها في الداخل أمس الأحد، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، تعكس حالة من الوعي والتلاحم الوطني، وثقة كبيرة في نزاهة العملية الانتخابية.

وأضافت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن المصريون على اختلاف خلفياتهم وأعمارهم حرصولا على المشاركة في الاستحقاق الدستورى المهم، انتخابات الرئاسة 2024، موضحة أن مشاهد الطوابير أمام مراكز الاقتراع، تدعو للفخر والاعتزاز، وتؤكد على أن الشعب المصري دائما يقف خلف وطنه فى جميع الأوقات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام انطلقت أمس الأحد حتى غدا الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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