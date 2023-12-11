حرص النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط أثناء جولة متابعة وتفقد لجان الإنتخابات الرئاسية بمدينة القوصية، برفقة نيافة الأنبا مرقص، على توجيه رسالة لقداسة البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان من قلب مدينة القوصية، بصفتها بلد العائلة المقدسة.

وجاء مضمون الرسالة بدعوة البابا فرنسيس إلى مؤازرة ومساندة الشعب الفلسطينى والعمل على إنهاء الهجمات والعنف فى المنطقة، وقد وعد الانبا مرقص النائب بتوصيل هذه الرسالة الهامة لقداسة البابا فرانسيس من خلال السيد السفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان.



الجدير بالذكر ان مركز القوصية استقرت به العائلة المقدسة لمدة ١٨٥ يوما وكان النبى عيسى عليه السلام لم يتجاوز عمره عامين، وقد أعلن البابا فرانسيس من قبل، عن إدراج منطقة دير المحرق بمركز القوصية ضمن مسار رحلات الحج الدينية العالمية بمصر.