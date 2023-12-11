"لطلب فدية".. شاب يشنق طفل داخل شقة بالخصوص

شهدت منطقة الخصوص جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على خطف طفل وقتله شنقا داخل شقة للحصول على فدية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من والد طفل بغياب نجله سيف ه ر، 10 سنين، وعدم عثوره عليه بمنطقة الخصوص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وبسؤال شقيق الضحية "من ذوى الهمم" قال أن شاب يدعى " أحمد س " طلب من شقيقه التوجه معه لتعليمه لعبة على "الإنترنت".

وعلى الفور انتقلت انطلقت أجهزة الأمن وألقت القبض على الشاب وتبين قيامه باستدراج الضحية وقتله داخل شقة.

وقال شهود عيان أن المتهم أستأجر شقة قبل تنفيذ الجريمة ب5 أيام فقط وقام باستدراج الضحية اليها ثم ققتله شنقا وأنه كان يعتزم التخلص من الجثة لكن اجهزة الأمن وصلت له وألقت القبض عليه.