محافظ المنيا يشارك فى اجتماع غرفة العمليات المركزية لمجلس الوزراء

شارك اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة فى اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية و عدد من الملفات المهمة.

ورحب رئيس الوزراء بالمحافظين في مستهل حديثه خلال الاجتماع الخاص بالغرفة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود، لتوفير الخدمات المختلفة، وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقبال الكبير على التصويت يعدُ خير دليل على وعي المواطنين المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة حالياً، ومن ثم هناك إصرار على المشاركة بإيجابية، موجهاً الشكر في الوقت نفسه لوسائل الإعلام المختلفة التي تُقدم صورة واقعية لما يحدث من إقبال كبير على لجان الإنتخابات المختلفة، وحشود رصدتها مختلف القنوات.

وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود المحافظين على مستوى الجمهورية في توفير مختلف الخدمات اللوجيستية اللازمة لاتمام العملية الإنتخابية على أتم وجه، وكذا ما تم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية، وخاصة وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة، لتجهيز اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لمتطلبات الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بما يُسهم فى خروج المشهد الانتخابي بالصورة المطلوبة.

وفي نهاية الإجتماع تطرق رئيس الوزراء إلى عددٍ من الملفات المُهمة التي يجب على المحافظين متابعتها في هذه الآونة، على رأسها العمل على ضبط الأسواق، ومتابعة أسعار السلع، حيث طلب إعداد تقارير دورية من أرض الواقع عن أسعار السُكر، خاصة بعد التحركات والتدخلات الأخيرة لوزارة التموين بضخ آلاف الأطنان في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن هناك تحركات وجهوداً أخرى مُقدرة في هذا الملف من الأجهزة الرقابية، لمواجهة أي ممارسات إحتكارية، وهي جهود مجتمعة ستسهم في توازن الأسعار.