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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمين حماة الوطن: غرفة عمليات الحزب تتابع الانتخابات الرئاسية على مدار الساعة

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تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، انعقادها لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالداخل. 
وقال رئيس الغرفة إن حشود المصريين باللجان على مدار يومين مشهد مشرف، مشيراً إلى أن أعضاء الحزب الداعمين للسيد الرئيس يتقدمون صفوف الناخبين في كافة اللجان الانتخابية.

وأوضح العطيفي أن الغرفة مستمرة في الانعقاد وتتواصل بشكل آني ودائم مع المحافظات للاطمئنان على سير الانتخابات.

وأضاف في تصريحات له أن الحزب لديه مندوبين بكافة اللجان الانتخابية، مؤكدا أن ما تشهده مصر من انتخابات تعددية تدعو الجميع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم كحق كفله الدستور لهم.

وتابع: "وننتظر اليوم مشاركة وإقبال المصريين بالداخل بكثافة كما اعتدنا على مشهدهم المشرف والحضاري في مثل هذه الاستحقاقات.

واختتم العطيفي حديثه بدعوة جميع المصريين بالمشاركة  للتصويت والتعبير عن رأيهم من خلال صناديق الانتخابات.

 

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