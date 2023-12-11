الانتخابات الرئاسية 2024.. مدير أمن الأقصر يتفقد خدمات تأمين لجان إسنا.. صور

واصل اللواء حسن عبد العزيز عبد الله، مدير أمن الأقصر، اليوم الاثنين، جولاته المرورية لتفقد القوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، حيث توجه إلى مدينة إسنا لتفقد لجان الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.

وقام عبد العزيز، بالمرور على عدد من لجان مدينة إسنا الفرعية، من بينها لجنة مدرسة الكيمان الابتدائية، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية والمرور على الخدمات وتفقد الحالة الأمنية بمحيط اللجان وشوارع المدينة، واستمع خلال الجولة إلى عدد من المواطنين للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، موجهاً بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية، مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وجمهور الناخبين، أثناء ممارستهم حقهم الانتخابي.

وطالب مدير الأمن، الضباط وأفراد الشرطة باتخاذ أقصى درجات الحيطة والاستعداد لمواجهة أى محاولة للخروج على القانون، مع العمل على تذليل العقبات أمام الناخبين دون التدخل فى العملية الانتخابية والالتزام بالحياد التام وحسن معاملة المواطنين، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوصول للجان والإدلاء بأصواتهم خاصة مع توفير مقاعد متحركة أمام جميع اللجان لمساعدة غير القادرين على السير لدخول اللجان.

وانطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

مرور على لجان الاقصر (1)

مرور على لجان الاقصر (6)

مرور على لجان الاقصر (5)

مرور على لجان الاقصر (4)

مرور على لجان الاقصر (3)

مرور على لجان الاقصر (2)

مرور على لجان اسنا (9)

مرور على لجان اسنا (8)

مرور على لجان اسنا (1)

مرور على لجان اسنا (6)

مرور على لجان اسنا (5)

مرور على لجان اسنا (7)

مرور على لجان اسنا (3)

مرور على لجان اسنا (4)