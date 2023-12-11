ادفع فاتورة الكهرباء بالتقسيط وبدون فوائد

سهلت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة على المواطنين الذين تراكمت عليهم مديونيات فاتورة الكهرباء، بتقسيط المديونية دون فوائد ، وفقاً للوائح و القوانين طبقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن هناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك تبدء أولا بإرسال شركة التوزيع إنذار بالفصل مرتين و تراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر علاوه علي عدم استجابة المشترك للشركة و عدم اتخاذ اجراءات طلب تقسيط فاتورة الكهرباء.

طريقة طلب تقسيط فاتورة الكهرباء

يحتاج المواطنين في حالة التقدم بطلب لـتقسيط فاتورة الكهرباء، إلى ..

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية، على أن يتم الاستيفاء من الشركة وملء البيانات وتقديمه.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، على أن يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

- بطاقة الرقم القومي العميل.

خطوات تقسيط فاتورة الكهرباء

يمكن للمواطنين غير القادرين على سداد فواتير استهلاك للكهرباء المتأخرة مرة واحدة، بتقسيط فاتورة الكهرباء من خلال بعض الخطوات التي تأتي بنحو:

- تقديم طلب بشكل رسمي مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، بـشركة الكهرباء التابع لها، مع الأخذ في الاعتبار أنه:

ليس هناك تطبيق للفوائد على المشترك من القطاع المنزلي ويمكن تقسيطها على فترة زمنية تبلغ 36 شهرًا.

من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة بنسبة 14% على كبار المشتركين، حال تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

لا يحق لـشركة الكهرباء تطبيق فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة، وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهري.

يحق للمشترك تقسيط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد، حتى وإن بلغت 10 سنوات.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الخطوات التالية :

- الدخول على موقع وزارة الكهرباء.

- اختيار قسم الخدمات.

- الضغط على «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

- تحديد المحافظة التابع لها المشترك وعنوان سكنه.

- إدخال البيانات الخاصة بالاسم ورقم العداد (الذي يتكون من 10 أرقام)، الخاص بفاتورة الكهرباء