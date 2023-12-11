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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتخابات الرئاسة 2024.. محافظ دمياط تشيد بحشد الأهالي في القرى للمشاركة بالتصويت

دمياط
دمياط
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أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، بمدن رأس البر و عزبة البرج ودمياط لمتابعة عملية التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية التى انطلقت أمس وتستمر حتى مساء الغد الثلاثاء.

تضمنت الجولة تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة رأس البر الابتدائية و مدرستى عزبة البرج بنات و الشهيد أنيس الحليلى بمدينة عزبة البرج و مدرسة نصر المتبولي بقرية السنانية والمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة دمياط ، ومدرستى الشهيد محمد صابر مطاوع والشهيد رضوان بالبصارطة بمركز دمياط.

واطمأنت " المحافظ " على انتظام عملية التصويت، وتوافر كافة الامكانات للتيسير على المواطنين والتسهيل على كبار السن وذوى الهمم خلال الادلاء بأصواتهم مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات ، وأكدت " محافظ دمياط " متابعة الانتخابات بعدد ١٤١ مركز انتخابى و ١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأضافت " المحافظ " أن استمرار انعقاد الغرفة حتى نهاية الانتخابات وذلك للوقوف على آخر التطورات بعملية التصويت وتذليل اى عقبات قد تطرأ فورًا ، وتقديم الدعم اللوجيستى لخروج الانتخابات بالشكل المشرف الذى يليق بإسم مصر . 

هذا وقد اشادت " الدكتورة منال عوض " بالصورة التى قدمها المواطن الدمياطي والتى تعكس وعيه بأهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات والوقوف بجانب الوطن فى ظل هذه المرحلة الهامة ، كما دعت أبناء المحافظة بالنزول إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم..

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