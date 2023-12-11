إضراب شامل في لبنان اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهل الجنوب

أغلقت المؤسسات والإدارات الرسمية ومصرف لبنان المركزي وجميع البنوك والمصالح الحكومية والمدارس والجامعات وإدارات الموانئ اللبنانية أبوابها اليوم للمشاركة في إضراب شامل اليوم؛ تضامنا مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامنا مع مع الشعب الفلسطيني وأهل القرى الحدودية اللبنانية التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية.

وكانت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت مساء أمس، أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أصدر مذكرة بإغلاق كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات اليوم وذلك تجاوبًا مع الدعوة العالمية من أجل غزة.

كما توقفت المديرية العامة للأمن العام اليوم عن استقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في جميع دوائر ومراكز الأمن العام على الأراضي اللبنانية التزاما بمذكرة رئيس الوزراء.

وأغلفت محال تجارية أبوابها في العاصمة بيروت وعدد من المحافظات وخصوصا في الجنوب والبقاع تضامنا مع الدعوة للإضراب.

وكان وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم قد دعا نقابات العمال وهيئات أصحاب العمل للتزام بالإضراب اليوم، كما أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية التوقف عن العمل تضامنا مع غزة.