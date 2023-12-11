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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بالصور.. مدير تعليم القاهرة يتابع فعاليات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

اليوم الثاني للانتخابات
اليوم الثاني للانتخابات
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تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فعاليات سير اليوم الثاني للعملية الانتخابية بإدارة الساحل التعليمية، وذلك وسط حشود كبيرة من المعلمين والعاملين وأبناء الوطن المخلصين ، ومشاركة إيجابية غير مسبوقة للمنظومة التعليمية.

وأكد "موسى" أن الجميع يملأهم الأمل والتفاؤل وأنهم يثبتون للعالم أجمع أن المصريين قادرين على حسن الاختيار لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للجمهورية الجديدة.

وقدم وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية على المشاركة الفعالة والإيجابية بهذا العرس الديمقراطى والاستحقاق الدستوري لعام ٢٠٢٤.

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إدارة الساحل الاستحقاق الدستوري التربية والتعليم اليوم الثانى للانتخابات