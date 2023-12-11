بالصور.. مدير تعليم القاهرة يتابع فعاليات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فعاليات سير اليوم الثاني للعملية الانتخابية بإدارة الساحل التعليمية، وذلك وسط حشود كبيرة من المعلمين والعاملين وأبناء الوطن المخلصين ، ومشاركة إيجابية غير مسبوقة للمنظومة التعليمية.
وأكد "موسى" أن الجميع يملأهم الأمل والتفاؤل وأنهم يثبتون للعالم أجمع أن المصريين قادرين على حسن الاختيار لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للجمهورية الجديدة.
وقدم وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية على المشاركة الفعالة والإيجابية بهذا العرس الديمقراطى والاستحقاق الدستوري لعام ٢٠٢٤.