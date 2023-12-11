الكاتبة سماح أبو بكر عزت تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024

أدلت الكاتبة والإعلامية الكبيرة سماح أبو بكر عزت بصوتها فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات فى الإسماعيلية.

وكانت قد صرحت قالت الكاتبة والاعلامية سماح ابو بكر عزت، لـ "البوابة نيوز"، انه لابد من الجميع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة انه واجب وحق اصيل لكل مواطن.

وأضافت "ابو بكر عزت"، انه على كل مواطن اختيار المرشح الذى يمثله، والذى يرى انه يستطيع ان يقود مصر فى الفترة القادمة.

وأشارت الى ان المجال مفتوح للمشاركة سواء للمصريين فى الخارج او فى القرى والمحافظات، موضحة انها اقل ما يمكن ان نقدمة لمصر هى المشاركة كى نطمئن عليها الفترة القادمة.

انطلقت صباح الأحد، أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث إنه من المقرر أن تستمر عملية الانتخابات حتى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بين المرشحين: عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.024، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات فى الإسماعيلية.