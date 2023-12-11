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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الكاتبة سماح أبو بكر عزت تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة 2024

الكاتبة سماح أبو
الكاتبة سماح أبو بكر عزت
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أدلت الكاتبة والإعلامية الكبيرة سماح أبو بكر عزت بصوتها فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنتها  الانتخابية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات فى الإسماعيلية.

 

وكانت قد صرحت قالت الكاتبة والاعلامية سماح ابو بكر عزت، لـ "البوابة نيوز"، انه لابد من الجميع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة انه واجب وحق اصيل لكل مواطن.

وأضافت "ابو بكر عزت"، انه على كل مواطن اختيار المرشح الذى يمثله، والذى يرى انه يستطيع ان يقود مصر فى الفترة القادمة.

وأشارت الى ان المجال مفتوح للمشاركة سواء للمصريين فى الخارج او فى القرى والمحافظات، موضحة انها اقل ما يمكن ان نقدمة لمصر هى المشاركة كى نطمئن عليها الفترة القادمة.

 

انطلقت صباح الأحد، أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث إنه من المقرر أن تستمر عملية الانتخابات حتى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بين المرشحين: عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.024، بمقر لجنتها  الانتخابية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات فى الإسماعيلية.

175543-الكاتبة-سماح-أبو-بكر-عزت-خلال-مشاركتها-فى-الانتخابات-الرئاسية
175543-الكاتبة-سماح-أبو-بكر-عزت-خلال-مشاركتها-فى-الانتخابات-الرئاسية
الكاتبة سماح أبو بكر عزت الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة العامة للانتخابات اخبار الثقافة