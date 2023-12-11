ads
الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الانتخابات الرئاسية 2024| رئيس عمال مصر يدلي بصوته.. ويطالب جميع المصريين بالمشاركة

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدلى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى لجنته بمدرسة سيزا نبراوى الاعدادية الثانويه بنات بالتجمع الخامس بالقاهرة.
وعقب الإدلاء بصوته، تفقد جبران عددا من اللجان الانتخابية، لمتابعة سير العملية الانتخابات فى ثانى ايام التصويت، وأشاد بإقبال الناخبين على اللجان، مؤكدا أن المشاركة واجب وطنى على كل مواطن، دعما للوطن وبناء مصر الحديثة والوصول الي الجمهورية الجديدة، ومواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى، وبعث رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد.

وشدد رئيس عمال مصر خلال التصويت على ضرورة مشاركة كافة أطياف الشعب المصري، وعلي رأسهم العمال، لاستكمال خارطة الطريق، للخروج بمصر إلى بر الأمان واستكمال مسيرة التنمية والنجاح.
وأشار إلى أن الاتحاد العام يتابع سير العملية الانتخابية أولا بأول، من خلال غرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الاتحادات المحلية.

IMG-20231211-WA0013
IMG-20231211-WA0013
IMG-20231211-WA0011
IMG-20231211-WA0011
IMG-20231211-WA0012
IMG-20231211-WA0012
IMG-20231211-WA0009
IMG-20231211-WA0009
IMG-20231211-WA0006
IMG-20231211-WA0006
IMG-20231211-WA0005
IMG-20231211-WA0005
IMG-20231211-WA0004
IMG-20231211-WA0004
IMG-20231211-WA0003
IMG-20231211-WA0003
IMG-20231211-WA0002
IMG-20231211-WA0002
IMG-20231211-WA0001
IMG-20231211-WA0001
الاتحاد العام لعمال مصر الانتخابات الرئاسية 2024 الجمهورية الجديدة العملية الانتخابية اللجان الانتخابية محمد جبران واجب وطني