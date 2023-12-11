الانتخابات الرئاسية 2024.. برلماني: الحشود أمام اللجان الانتخابية تدل على وعي الشعب المصري

أعرب اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب بالشرقية، عن سعادته بالحشود الكبيرة التي توافدت على اللجان الانتخابية منذ صباح اليوم الأول للعملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية 2024 ومع بداية اليوم الثاني.

كما لفت إلى أنه انعكاس يدل على وعي الشعب المصري لا سيما الشباب والمرأة وأظهرت الحشود معدن الشعب الأصيل الذي يعي جيدا المخاطر والمؤامرات التي تحاك بالدولة المصرية.

وقال لاشين، عقب الإدلاء بصوته الانتخابي بلجنه الوحدة الصحية بالحماديين ام عثمان، إن الانتخابات تسير بشكل منتظم منذ الساعات الاولي من انطلاقها وان توافد المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم يؤكد حرص المواطن المصري على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي للحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية.

وأضاف: “ادعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قراراتها لافتا إلى ان المرحلة الحالية تحتاج تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها”.

ويذكر أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة الشرقية يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.