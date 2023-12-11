السجن 3 سنوات لمتهمين بحرق "عوامة" في دار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين بحرق عوامة في دار السلام والاعتداء على المتواجدين بها، بالسجن 3 سنوات.

أسندت النيابة العامة لكل من أحمد. ع 37 سنة، تاجر مواشي، مصطفى .ب، 36 سنة، سائق، محمد .ع. ع 50 سنة، سائق، محمد .ع .م 33 سنة، صاحب مغسلة سيارات، هارون .س، 20 سنة، طالب، عمر .أ، 23 سنة، عامل، محمود .ع، 35 سنة، محام تهم ستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما فؤاد محمود ووليد أحمد وكان ذلك بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر وتكدير أمنهما وسلامتهما وذلك حال كونهم أكثر من 3 أشخاص وقد وقعت تلك الجريمة حال حيازتهم وإحرازهم الأسلحة البيضاء وقد وقعت بناء على تلك الجريمة محل الاتهام الثاني والجنح محل الاتهامات من الثالث للخامس.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم السابع وحيازة باقي المتهمين من الأول للسادس مفرقعات "مخاليط نارية" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وضربوا المجني عليه فؤاد محمود عمدا مع سبق الإصرار بأن أعدوا العدة وبيتوا النية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به وما إن ظفروا به حتى تعدى عليه المتهم السادس فأحدث به الإصابات التي أعجزته عن أشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما وكان ذلك باستخدام المفرقعات حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأضافت التحقيقات إتلاف المتهمين عمدا أموال ثابتة ومنقولة بعوامة والتي لا يمتلكونها والمملوكة للمسئول عن شركة فارتي للاستثمار وإدارة المطاعم وترتب على ذلك ضرر مادي وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء مطواة سنجة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.