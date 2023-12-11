الانتخابات الرئاسية 2024.. غرفة عمليات حزب المؤتمر: إقبال كبير بمحافظة بورسعيد.. وأهالي شمال سيناء يسطرون ملحمة تاريخية

تواصل غرفة عمليات حزب المؤتمر متابعة الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الاثنين، ومتابعة ورصد عملية التصويت في الداخل، حيث تتابع الغرفة مع أعضاء وقيادات الحزب وأمناء المحافظات ورؤساء الأمانات الفرعية لرصد العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 على مستوى الجمهورية.

ورصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية إقبال الناخبين على مقار الاقتراع منذ أن فتحت اللجان الانتخابية أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم الإثنين، في محافظات الشرقية ، ومحافظة قنا ، وبني سويف ، والغربية ، ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ .

كما رصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر ، خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية إقبال كثيف فى محافظتي شمال سيناء والتى تشهد لأول مرة هذا الإقبال التاريخي على لجان الإقتراع ، ومحافظة بورسعيد .



حيث بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد نائب رئيس الحزب في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويحق لنحو 67 مليون مصري يشكلون قاعدة بيانات الناخبين المصريين المسجلين في الداخل لكل من بلغ 18 عاما قبل الإعلان عن دعوة الناخبين للتصويت في 25 سبتمبر 2023، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الجولة الأولى منها في الداخل خلال ثلاثة أيام 10 -12 ديسمبر الجاري



وكان قد جرت عملية تصويت المصريين بالخارج أيام 1-3 ديسمبر الجاري، وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام 5-7 يناير 2024 وفي الداخل من 8 - 10 نفس الشهر.

