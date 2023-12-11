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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة حاشدة بجامعة المنصورة لممارسة الاستحقاق الدستوري

جانب من المسيرة بجامعة
جانب من المسيرة بجامعة المنصورة
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نظمت جامعة المنصورة مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من منسوبي جامعه المنصورة للحث على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية بعنوان " انزل شارك ..صوتك هيوصل".

و قاد المسيرة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبمشاركة نواب رئيس الجامعة، و عمداء ووكلاء الكليات، أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة حاشدة من لطلاب بمختلف الكليات. 

و انطلقت المسيرة من أمام كلية الزراعة  داخل الحرم الجامعي وطافت أرجاء الجامعة حتى مقر لجنة المغتربين بالقرية الأولمبية للحث على المشاركة في العملية الانتخابية. 

من جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن العالم كله يتابع الان الانتخابات الرئاسية في مصر مشيرًا الي أن الدقهلية دائما تضرب مثلاً رائعا في الوعي الوطني، مؤكدا على أهمية المشاركة السياسية في الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور حق وواجب وطني، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقليمية والدولية، داعيًا الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالحفاظ على حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطي بعد أن كفل الدستور لهم العديد من الحقوق لتمكينهم، تقديرًا لأهمية دورهم في المجتمع ومشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن المشاركة الفعالة تكفل تحقيق الديموقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب. 

ووجه رئيس جامعة المنصورة، الدعوة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجموع الشعب المصري، للنزول ومباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يمثلهم وممارسة حقوقهم الدستورية، التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر الوطنية مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة التى يتولى القضاء الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى  انه تم تجهيز لجنة المغتربين لاول مرة داخل جامعة المنصورة بالقرية الأولمبية وذلك لأعضاء هيئة التدريس والطلاب المغتربين من أبناء الجامعة. 

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 ألف ناخب تقريبا وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي بالاضافه الى ٧ لجان للمغتربين.

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