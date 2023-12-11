الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس الاتحاد الدولي للكرة الحديدية يدلي بصوته في العاشر من رمضان

أدلى المهندس أحمد الخطيب، رئيس الأتحاد الدولي للكرة الحديدية، اليوم الإثنين ، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة الوافدين بمدرسة السادات الثانوية، حرصاً منه على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الدستوري والقانوني كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في اختيار رئيس الجمهورية.

ودعا "الخطيب" جموع الناخبين من أبناء الشعب المصري للتمسك بحقهم الدستوري عبر المُشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الأهم وطنيًا بصورة إيجابية وجادة، للتعبير عن الصورة الحضارية للدولة المصرية لنا وللعالم كله، والإسهام في صياغة مُستقبل هذا الوطن العظيم.

وانطلقت العملية الانتخابية صباح أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023. ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بمختلف المحافظات، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ. ويصل عدد من لهم حق الانتخاب ما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



