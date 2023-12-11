الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ بني سويف يتابع أعمال التصويت في اليوم الثاني بمركز ناصر

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، عدداً من اللجان والمقار الانتخابية بمركز ناصر، في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة2024، والتي كانت قد بدأت أمس الأحد داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة،والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابياً،بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين

وتابع محافظ بني سويف سير أعمال التصويت والاقتراع في يومها الثاني ،للاطمئنان على استمرار توافر كافة التسهيلات والتجهيزات اللازمة لتسهيل إجراء العملية الانتخابية، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة للانتخابات الرئاسية، ومستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة

وأشار المحافظ إلى متابعته الدائمة لسير الانتخابات سواء من خلال مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة أو من خلال الجولات والمرور الميداني ، فضلاُ عن التواصل المستمر بين المركز السيطرة و الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار اليوم الأول ،والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ ،وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط اللجان ، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات

وكان المحافظ قد أصدر "في وقت سابق"تكليفاته للجهات التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة المواحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان ،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق .