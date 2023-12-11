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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الانتخابات الرئاسية 2024.. نادية الجندي تدلي بصوتها

نادية الجندى
نادية الجندى
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أدلت نجمة الجماهير نادية الجندي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشرت مجموعة من الصور من محبيها أثناء الإدلاء بصوتها، معلقة: "فخورة جدًا".

وتابعت: "وهذه هى جينات الشعب المصري، عندما يستشعر بالخطر تجتمع قلوب الناس، على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات التي تحيط بهذا الوطن، وربنا يحفظ مصر".

وحرص نجوم الوسط الفني على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 أبرزهم: "حسين فهمي، نبيلة عبيد، يسرا، لبلبة، محمود الليثي، حسن شاكوش، أحمد عز، أحمد العوضي، إدوارد وآخرين"، وحثت القوة الناعمة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

انطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، و عبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

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