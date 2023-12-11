الانتخابات الرئاسية 2024.. العاملون بالضرائب: المصريون ضربوا عظيم المثل للرد على دعوات أهل الشر

ثمنت اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية برئاسة مصطفي عبد القادر، حرص العاملين بالمصلحة والشعب المصري على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي بدأت فعالياتها أمس، مؤكدة أن المظهر الحضاري المشرف والذي نقلته وسائل الإعلام يعكس الحس الوطني والانتماء في تلبية مطالب الوطن.

قال مصطفي عبد القادر، رئيس اللجنة النقابية في بيان رسمي صادر اليوم ، أن اللجنة شكلت غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية والتيسير علي الأعضاء وكذلك العاملين بالمصلحة وإرشادهم وذوييهم لمقرات الانتخابات بمحل إقامتهم .

ناشد "عبد القادر" كافة أطياف الشعب المصري بالنزول الي المقرات الانتخابية والأدلاء بأصواتهم وتوصيل رسائل الي العالم الخارجي لاستمرار الاستقرار واستكمال الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي للدولة المصرية .

وقال إن المصريين ضربوا عظيم المثل للرد علي الدعوات غير الشريفة التي يروج لها أهل الشر بعدم النزول للانتخابات، مؤكدا أن الشعب المصرى رد عليهم علميا ونجح في توصيل الرسالة داخل صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري

ناشد رئيس اللجنة العاملين بمصلحة الضرائب بالنزول خلال مواعيد الانتخابات والتأكيد على المشاركة وتوثيق الحدث

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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