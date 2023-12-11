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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الانتخابات الرئاسية 2024.. المجلس الإنجيلي العام يدعو الشعب المصري للنزول والمشاركة الإيجابية

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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دعا الشيخ رضا البطل عضو المجلس الانجيلي العام، الشعب المصري  للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي والنزول للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية .

وكشف “البطل” عن انه هناك متابعة حية خلال اليوم لمشاركة الشعب المصري لممارسة حقه الانتخابي في اختيار رئيس الجمهورية، من خلال متابعة اللجان والمشاركات الإيجابية للكنائس بجميع انحاء الجمهورية، وذلك بقيادة الدكتور القس أندرية زكي واعضاء المجلس الإنجيلي العام واعضاء مجلسي النواب والشيوخ الانجيليين من خلال غرفة عمليات مستمرة منذ انطلاق هذا العرس الانتخابي. 

الجدير بالذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، شارك في الانتخابات الرئاسية صباح أمس الأحد، وذلك بحضوره في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

وشدد الدكتور أندريه زكي على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة،  مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.

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IMG_2394
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الانتخابات الرئاسية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المجلس الإنجيلي العام المشاركة الإيجابية