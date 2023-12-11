الانتخابات الرئاسية 2024.. المجلس الإنجيلي العام يدعو الشعب المصري للنزول والمشاركة الإيجابية

دعا الشيخ رضا البطل عضو المجلس الانجيلي العام، الشعب المصري للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي والنزول للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية .

وكشف “البطل” عن انه هناك متابعة حية خلال اليوم لمشاركة الشعب المصري لممارسة حقه الانتخابي في اختيار رئيس الجمهورية، من خلال متابعة اللجان والمشاركات الإيجابية للكنائس بجميع انحاء الجمهورية، وذلك بقيادة الدكتور القس أندرية زكي واعضاء المجلس الإنجيلي العام واعضاء مجلسي النواب والشيوخ الانجيليين من خلال غرفة عمليات مستمرة منذ انطلاق هذا العرس الانتخابي.

الجدير بالذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، شارك في الانتخابات الرئاسية صباح أمس الأحد، وذلك بحضوره في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.

وشدد الدكتور أندريه زكي على أهمية دور المواطن في المشاركة الفعّالة، مُشيرًا إلى الإيجابيات الكبيرة التي تأتي من هذه المشاركة ودورها الحيوي في بناء مستقبل بلادنا الغالية مصر.

0ba4f74c-ca23-43f1-987d-abc4a9821f0e

95acf558-024e-4d0d-9ce4-12675c3f460c

d813dca5-0d1d-44c8-ba5a-2ffa40c4258a

c3c4f1db-2579-4ee0-acdb-661ba80ae07b

6ca73b77-5b57-41dd-83cd-97c85938602c

f8f459ef-da56-4871-9f54-2474b7b99ab0

732f7a0a-27b9-404f-89e8-66793b03880b

d98bf510-ce8c-4758-b655-57e83aef6754

IMG_2394

6595c6bd-d58f-44f7-8bf5-bebbf4be2b13

IMG_2394