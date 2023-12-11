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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2023.. حشد كبير من طلاب جامعة جنوب الوادى للإدلاء بأصواتهم

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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واصل الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى  متابعته لليوم الثانى لمشاركة منسوبى الجامعة فى الادلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية وأكد رئيس الجامعة أنه شارك أبناءه طلاب الجامعة فى العملية الانتخابية فى مختلف المقار الانتخابية لليوم الثانى على التوالى كما تابع رئيس الجامعة انتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة بقنا لمقار اللجان الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك و التنسيق المشترك بين فرق العمل في مختلف اللجان الإشرافية بالجامعة 
وقام رئيس الجامعة بزيارة لجان المغتربين بمدرسة قنا الرسمية للغات بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وعمداء الكليات و اعضاء هيئة التدريس ومشاركة واسعة من طلاب جامعة جنوب الوادي من مختلف الكليات 
وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع الزملاء من اعضاء هيئة التدريس  وابناءه من منسوبى جامعة جنوب الوادى على تحقيق الهدف الخاص باليوم الاول من الانتخابات   مشيراً إلى سعادته بهذه المشاركة المتميزة التى تعد  مقياس ان الرسالة وصلت وان هناك مستوى عال من التواصل داخل جامعتنا 
وأضاف رئيس الجامعة أن ما ترونه اليوم من الاقبال والاستمرار فى الاقبال هو دليل على التزامنا فى الجامعة بالخطة الزمنية التى وضعناها لنقل المجموعات من الطلاب المغتربين ومن اعضاء هيئة التدريس ومن العاملين بالجامعة خلال الثلاث ايام فنحن نعمل وفق جدول زمنى محدد ليس فقط فى حشد ابنائنا وبناتنا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وانما فى جميع اعمال الجامعة من تطوير للبنية التحتية او تطوير فى المناهج الدراسية او تعزيز فى النظم الادارية او فى التطبيقات الالكترونية وليس هذا وليد يوم او صدفة لكنها كلها خطط موضوعة لتطوير جامعة جنوب الوادى على مدى الاربع سنوات القادمة باذن الله مؤكدا ان هناك خطة استراتيجية كاملة للجامعة سنعمل على تحقيقها 
وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن اليوم الثانى للانتخابات شهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعة فى مختلف الكليات مضيفاً أن الجامعة وفرت لطلابها كل الوسائل التى تيسر لهم الادلاء باصواتهم من توفير وسائل النقل اثاء ذهابهم وعودتهم  ومرافقة اعضاء هيئة التدريس من كلياتهم المختلفة مؤكداً أن الجامعة ستستمر فى اليوم الثالث فى تقديم خدماتها لطلابها

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التطبيقات الالكترونية الانتخابات الرئاسية الإدلاء بأصواتهم الطلاب المغتربين العملية الانتخابية المقار الانتخابية جامعة جنوب الوادي ثاني أيام الانتخابات الرئاسية