الإحصاء: 2.8% زيادة في عدد تلاميذ المرحلة قبل الجامعية للعام الدراسي 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023 ، حيث سجل التعليم المجتمعي نسبة 53,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، و1,4 مليون تلميذ بنسبة 56,1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، التعليم المجتمعي، و141,5 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 .



واشار الجهاز الي ان هناك 7.7 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 ، و4,9 الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام2022/2023 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

وسجلت المرحلة الإعدادية 6,5 مليون تلميذ بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,0 ملــيون تلميذاً بنسبــة 23,6% من إجمالي مراحل التعليم العام، 505,2 الف تلميذ بنسبة 19.9 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري عام 2022/2023 .

كما يوجد 275,2 الف مدرس (منهم 238,4 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام، و36,9 الف مدرس بنسبة 26,2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و13.7 الف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم ، 3,6 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023، و1,7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 مقابل 0,9 % عام 2021/2022، و 37,6 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2022/2023 .

ولفت الجهاز الي ان المرحلة الثانوية سجلت 2,5 مليون تلميذ بنسبة 9,0% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,3 % بالتربية والتعليم ، 402.2 الف تلميذ بنسبة 15,9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و 128,9 الف مدرس ( منهم 96,2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,0 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 32.7 الف مدرس ازهري بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023 ، و 4,5 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.4 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2022/2023 .



اما التعليم الفني فقد سجل 2,3 مليون تلميذ بنسبة 8,0 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,1 مليون تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي، 926,0 الف تلميذ بنسبة 41,1% بالتعليم التجاري (عام ــ فندقي )، و269,5 الف تلميذ بنسبة 12,0 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى عام 2022/2023، و 128,4 الف مدرس (منهم 82,4 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 64,2%، 35,5 الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 27,7%، 10,4 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,1%) من إجمالي مدرسين التعليم الثانوي الفنى 2022/2023 .



وهناك 3,1 الف مدرسة (منهم 1690 مدرسة بالتعليم الصناعي، 1099 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 325 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2022/2023 .

بينما سجل تلاميذ المرحلة التجارية 853,5 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,2 %، 72,5 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,8 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2022/2023 .



اما التربية الخاصة، فهناك 46,4 الف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 ، و9,5 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 1 % من اجمالي مراحل التعليم العام عام 2022/2023 ، و1,2 الف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2022/2023 .



ونوه الجهاز الي ان هناك 16,6 الف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.06 % من اجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 ، و 0,8 الف مدرس بالأزهر بنسبة 0,6 % من اجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2022/2023 ، و 123 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2022/2023 .



واشار الجهاز الي ان الإجمالي العام لعدد التلاميذ بلغ 28,0 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2022/2023 مقابل 27,3 مليون تلميذ عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2,8%من أجمالي التلاميذ .

و1,10 مليون مـدرس عــام 2022/2023 مقابل 1,14 مليون مـدرس عام 2021/2022 بانخفاض بلغ نسبته 3,8% من أجمالي المدرسين، و71,8 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2022/2023 مقابــل 70,1 الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2,4 % .