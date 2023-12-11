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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ المنوفية يتفقد ميدانيا عددا من اللجان

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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 تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من اللجان والمقار الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود أى معوقات قد تعرقل صفو المشهد الانتخابي، رافقه نائبه محمد موسى، العقيد محمد عدلي مدير مرور المنوفية، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم .
حيث تفقد المحافظ اللجان الإنتخابية بمدرسة الحاج صلاح خطاب الاعدادية المشتركة بميت خاقان ، وإطمئن علي مدى توافر كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

كما تابع المحافظ أعمال اللجان الطبية المتواجدة بمحيط مقار اللجان الإنتخابية لتقديم الخدمات الطبية للناخبين من كبار السن وذوي الهمم  ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم .
وأكد محافظ المنوفية، أن العملية الإنتخابية تتم تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن نجاح الإنتخابات وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها فضلاً عن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر، مشيراً إلى إستمرار توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي .
وأشار أبو ليمون إلي استمرار المتابعة اليومية علي مدار اليوم للمشهد الانتخابي بكافة أرجاء المحافظة وحتى انتهاء عملية التصويت ومن خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات.

وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع أهالي وأبناء المحافظة  بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .

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الانتخابات الرئاسية 2024 الخدمات الطبية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العملية الانتخابية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية