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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الانتخابات الرئاسية 2024.. نقيب الأطباء يدلي بصوته

نقيب الأطباء يدلي
نقيب الأطباء يدلي بصوته
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أدلى نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، د. أسامه عبدالحي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الاثنين، بمقر لجنة الانتخابات، بالمركز القومي للبحوث بمنطقة الدقي.

وأكد نقيب الأطباء، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب دستوري لكل المصريين، مشيرا إلى أن الأطباء يأملون من الرئيس القادم أن يدعم حقوقهم المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية، وإزالة العوائق الخاصة بتراخيص المنشآت الطبية، وتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل.

وانطلقت صباح أمس، الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، وتستمر حتى غدا الثلاثاء، حيث يبدأ التصويت فيها من الساعة التاسعة صباحاً حتى 
التاسعة مساءً، في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، تحت إشراف قضائي من حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

نقيب الأطباء الدقي الانتخابات الرئاسية