الانتخابات الرئاسية 2024.. حضور لافت لسيدات "تعليم الأقصر" في اليوم الثاني

توجه مجموعة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إلى المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وبحضور صفوت جارح وكيل المديرية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

وشهدت المشاركة اليوم ظهوراً واضحاً وحضوراً فاعلاً للمرأة، حيث خرجت للتصويت الكثير من الموظفات العاملات بمديرية التربية والتعليم، حيث أكد وكيل الوزارة في هذا السياق قائلاً "إن هذا ما عهدناه من المرأة المصرية، الإيجابية والتفاعل المرثر مع قضايا المجتمع"، موجهاً بضرورة الخروج والمشاركة على أن يكون بالتناوب؛ مراعاة لمصلحة العمل.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، قد بدأت من أمس الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً فى القاهرة وكافة المحافظات، ليكون يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023 هو آخر أيام التصويت، فى اللجان الفرعية الموزعة فى مراكز الشباب والمدارس، والوحدات الصحية، تحت إشراف قضائى كامل، وفى حضور 14 منظمة دولية خاصة بمتابعة الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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