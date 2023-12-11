الانتخابات الرئاسية 2024| آلاف العاملين بميناء وشركات السخنة يدلون بأصواتهم .. شاهد

توافد الآلاف من العاملين من ميناء و شركات السخنة، اليوم الاثنين، إلى لجنة الوافدين رقم ٦ بميناء السخنة ، فى اليوم الثاني من أجل الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤ وسط تأمين أمني من قبل عناصر الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس.

شهدت لجنة الوافدين بميناء السخنة توافد العاملين بميناء السخنة و الشركات التى تعمل داخل الميناء علاوة على الشركات المجاورة للميناء.

وقال المشاركون في العملية الانتخابية أنهم حضروا للمشاركة في العملية الانتخابية لضمان الاستقرار وتوفير الأمن والأمان داخل البلاد ولاختيار رئيس قوي لديه خبرة كبيرة في إدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه مصر من الخارج .