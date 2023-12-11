ads
الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الانتخابات الرئاسية 2024| آلاف العاملين بميناء وشركات السخنة يدلون بأصواتهم .. شاهد

آلاف العاملين بميناء
آلاف العاملين بميناء وشركات السخنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توافد الآلاف من العاملين من ميناء و شركات السخنة، اليوم الاثنين، إلى لجنة الوافدين رقم ٦ بميناء السخنة ، فى اليوم الثاني من أجل الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤ وسط تأمين أمني من قبل عناصر الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس.

شهدت لجنة الوافدين بميناء السخنة توافد العاملين بميناء السخنة و الشركات التى تعمل داخل الميناء علاوة على الشركات المجاورة للميناء.

وقال المشاركون في العملية الانتخابية أنهم حضروا للمشاركة في العملية الانتخابية لضمان الاستقرار وتوفير الأمن والأمان داخل البلاد ولاختيار  رئيس قوي لديه خبرة كبيرة في إدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه مصر من الخارج .

 

 

لانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة مصر مصر 2024 انتخابات مصر 2024 رئيس مصر الرئاسة المصرية مرشح رئاسي