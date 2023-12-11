الانتخابات الرئاسية 2024.. ابنة عم المشير أبو غزالة: انتخبت السيسي حبيب المصريين

حرصت الحاجة فايقة أبو غزالة، وهي مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا وابنة عم المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، على حضور مركز الاقتراع باللجنة رقم 20 في مدرسة الحاج احمد هويدي الابتدائية المشتركة في البحيرة، برئاسة المستشار أحمد خطاب، رئيس اللجنة.

وقالت:" أنا انتخبت الرئيس عبدالفتاح السيسي حبيب المصريين، تقديرًا لدوره في حماية مصر والمصريين من التحديات التي واجهت البلاد في السنوات الماضية".

وبالرغم من مرضها، أصرت الحاجة فايقة على الحضور وإدلاء صوتها في الانتخابات الرئاسية، لترسل رسالة للشباب بضرورة المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.

وأكدت أن المصريين لديهم وعي كافٍ ويجب أن يرسلوا رسالة للعالم بأنهم ملتزمون بمستقبل بلدهم. وانها تعتبر نفسها شاهدة على فترة رئاسية لكل من الرئيس عبدالناصر والسادات ومبارك و"حبيب قلبي وكل المصريين الرئيس السيسي".

وحثت الحاجة فايقة أبو غزالة المواطنين جميعًا على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات في الأيام الأولى يعكس استعداد الشعب المصري لدعم قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرحلة المقبلة.

استعدت محافظة البحيرة للانتخابات الرئاسية، حيث تشارك بـ672 مركز انتخابي و855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة. يبلغ عدد الناخبين في المحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة.