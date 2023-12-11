الانتخابات الرئاسية 2024.. جامعة أسيوط توفر أتوبيسات لنقل الطلاب الوافدين للمشاركة في التصويت

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بمشاركة الطلاب الوافدين (المغتربين خارج محافظة أسيوط)، بجامعة أسيوط الأهلية في الانتخابات الرئاسية، وما أظهروه من حماس، ومشاركة فعالة في الاستحقاق الانتخابي، والتي تعكس وعي الطلاب، ودعمهم للوطن، مجدداً دعوته لكافة منتسبي جامعة أسيوط الأهلية من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب؛ بأهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير؛ من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ،ويؤكد حضارتها، مؤكداً أن هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية كبيرة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية، واستقرار الدولة، والمحافظة على أمنها، وسلامتها.

وتوجه الطلاب الوافدون بجامعة أسيوط الأهلية؛ إلى مقر اللجنة الانتخابية بجهاز مدينة أسيوط الجديدة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتم تخصيص أتوبيسات؛ لنقل الطلاب، من الحرم الجامعي إلى مقر اللجنة الانتخابية، تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية، وذلك فى إطار التسهيل على الطلاب؛ لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات.

ومن جهته، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ إن جامعة أسيوط الأهلية شهدت الفترة الماضية؛ تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية؛ لحث منتسبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات؛ وذلك لتنمية روح الانتماء لديهم، وتعزيز دورهم الإيجابي في استقرار الوطن، مؤكداً أهمية الاستحقاق الرئاسي في صناعة مستقبل مصر، مشيرا إلى اتخاذ إدارة الجامعة كافة الإجراءات، والتسهيلات لأبنائها الطلاب، وتنسيق سير العملية التعليمية، والمحاضرات؛ لإتاحة الفرصة للطلاب؛ للمشاركة في العملية الانتخابية؛ بما لا يضر بانتظام العملية التعليمية.

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.