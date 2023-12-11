الانتخابات الرئاسية 2024.. طلاب تمريض إسنا يحثون المواطنين على الإدلاء بأصواتهم "صور"

شارك طلاب وطالبات معهد رعاية تمريض إسنا، في فعاليات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، حيث توجهوا إلى مدرسة الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، رافعين أعلام مصر لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وشارك في الفعالية أعضاء هيئة تدريس المعهد، وقاموا برفقة الطلاب الذين يسمح لهم السن القانوني بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويعد معهد الرعاية التمريضية لنظام الـ 5 سنوات بمدينة إسنا، والذي تم ضمه لمعاهد الرعاية التمريضية التابعة لهيئة الرعاية بالأقصر لخدمة طلاب مركز ومدينة إسنا، أحد إنجازات القطاع الصحي بمحافظة الأقصر، حيث أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، قد أعلنت عن فتح باب التقديم هذا العام بمعهد رعاية" طبية" الفني للتمريض بمستشفى طيبة التخصصي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر لطلاب الشهادة الاعدادية بشرط حصول الطالب المتقدم على 265 درجة فى الشهادة الإعدادية.

وانطلقت صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

IMG-20231211-WA0016

IMG-20231211-WA0017

IMG-20231211-WA0018

IMG-20231211-WA0019

IMG-20231211-WA0020

IMG-20231211-WA0021

IMG-20231211-WA0022

IMG-20231211-WA0023

IMG-20231211-WA0024

IMG-20231211-WA0025

IMG-20231211-WA0026

IMG-20231211-WA0027

IMG-20231211-WA0028

IMG-20231211-WA0029

IMG-20231211-WA0030

IMG-20231211-WA0031

IMG-20231211-WA0032

IMG-20231211-WA0033

IMG-20231211-WA0034

IMG-20231211-WA0035

IMG-20231211-WA0036

IMG-20231211-WA0037