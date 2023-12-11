الانتخابات الرئاسية 2024 صور | محافظ الوادي الجديد يتفقد ٩ لجان بمركز بلاط

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اللجان الانتخابية بمركز بلاط( تنيدة - أولاد عبد الله - البشندي - بلاط - ذخيرة - عين عيش - المستقبل - مركز الشباب) ، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، للاطمئنان على الأجواء الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأشاد المحافظ بالتوافد المكثف للناخبين بالتزامن مع الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الوعي والروح الوطنية، مؤكدًا على توفير كافة الخدمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين خارج وداخل اللجان.

كما أكد محافظ الوادي الجديد، انتظام فتح اللجان بثاني أيام الانتخابات الرئاسية، لاستقبال الناخبين البالغ عددهم ١٨٨ ألف و ١٢ ناخب موزعين على ٨٢ لجنة فرعية و٦٧ مركز انتخابي.

وأكد المحافظ، في بيان له، اليوم الاثنين، تقديره للمشاركة الإيجابية الحاشدة من أهالي المحافظة التي شهدها أمس اليوم الأول من الانتخابات، مناشدًا المواطنين بمواصلة دورهم الوطني في الإدلاء بأصواتهم وتجسيد صورة حضارية مشرفة لوعي المواطن الواحاتي.

فيما أشار إلى استمرار غرف العمليات الرئيسية والفرعية ومركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة في رصد ومتابعة اللجان لتيسير أي معوقات أو شكاوى على مدار اليوم وحتى غلق اللجان.

وتوافد الناخبون على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ويحق لـ188012 ناخبا التصويت، في 5 لجنة عامة و67 مقرا انتخابيا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة الخمسة بواقع 75 لجنة فرعية و 7 لجان مغتربين بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط".

ويضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية و الداخلة 28 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

فيما تشمل لجان المغتربين 7 لجان هي لجنة بمركز شباب الخارجة ولجنة في مركز شباب الداخلة ولجنة بمركز شباب العين بمنطقة شرق العوينات ولجنة بمركز شباب الفرافرة ولجنة بمقر مركز شباب قرية الكفاح بمركز الفرافرة ولجنة بمقر نادي باريس الرياضي ولجنة بمركز شباب مركز بلاط.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

الزملوط يحمل طفلة من واحة بلاط خلال الانتخابات

جولة تفقدية لمحافظ الوادي في واحة بلاط (1)

جولة تفقدية لمحافظ الوادي في واحة بلاط (2)

محافظ الوادي الجديد يتفقد ٩ لجان انتخابية بمركز بلاط (1)

محافظ الوادي الجديد يتفقد ٩ لجان انتخابية بمركز بلاط (2)

محافظ الوادي الجديد يتفقد ٩ لجان انتخابية بمركز بلاط (3)