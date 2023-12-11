الانتخابات الرئاسية 2024|بسبب منع التصوير.. غرفة عمليات "الصحفيين" ترصد 10 شكاوى في اليوم الثاني

الإثنين 11/ديسمبر/2023 - 12:25 م

رصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، لسير العملية الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثاني للانتخابات، عددا من الشكاوى وأبرزها عدم التصوير داخل اللجان، وجاءت الشكاوى كالتالي:-

شكوى من صحفيين بالإسكندرية: “منع التغطية والمتابعة في لجان عديدة ويقال إنه تم تحديد ٥ لجان فقط للتغطية الصحفية”

- لجان قسم شرطة الجمرك.

- المنشية الإعدادية والأنفوشي.

- لجان مدارس طلائع العجمي وعباس حلمي قسم شرطة الدخيلة.

- لجان قسم شرطة مينا البصل كل اللجان.

الشكوى من زملاء بالقليوبية :

منع التصوير داخل لجان مدرسة مجمع متولي الشعراوي ومدرسة أحمد يحيى ومدرسة عمار بن ياسر ومدرسة أحمد إبراهيم عبد الرحيم الابتدائية بشبرا الخيمة.



القاهرة:

شكوى لجنة مدرسة النصر للغات بالنزهة.. صحفية تحمل تصريحا تم سحب الموبايل واحتجازها نصف ساعة ومسح الصور من على الموبايل.