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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الانتخابات الرئاسية 2024|بسبب منع التصوير.. غرفة عمليات "الصحفيين" ترصد 10 شكاوى في اليوم الثاني

الصحفيين
الصحفيين
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رصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، لسير العملية الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثاني للانتخابات، عددا من الشكاوى وأبرزها عدم التصوير داخل اللجان، وجاءت الشكاوى كالتالي:- 

 شكوى من صحفيين بالإسكندرية: “منع التغطية والمتابعة في لجان عديدة ويقال إنه تم تحديد ٥ لجان فقط للتغطية الصحفية”
- لجان قسم شرطة الجمرك.
- المنشية الإعدادية والأنفوشي. 
- لجان مدارس طلائع العجمي وعباس حلمي قسم شرطة الدخيلة. 
- لجان قسم شرطة مينا البصل كل اللجان.

الشكوى من زملاء بالقليوبية : 

منع التصوير داخل لجان مدرسة مجمع متولي الشعراوي ومدرسة أحمد يحيى ومدرسة عمار بن ياسر  ومدرسة أحمد إبراهيم عبد الرحيم الابتدائية بشبرا الخيمة.


القاهرة:

شكوى لجنة مدرسة النصر للغات بالنزهة.. صحفية تحمل تصريحا تم سحب الموبايل واحتجازها نصف ساعة ومسح الصور من على الموبايل.

نقابة لصحفيين العملية الانتخابات شكوى من صحفيين
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