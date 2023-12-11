الانتخابات الرئاسية 2024|بسبب منع التصوير.. غرفة عمليات "الصحفيين" ترصد 10 شكاوى في اليوم الثاني

رصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، لسير العملية الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثاني للانتخابات، عددا من الشكاوى وأبرزها عدم التصوير داخل اللجان، وجاءت الشكاوى كالتالي:-
شكوى من صحفيين بالإسكندرية: “منع التغطية والمتابعة في لجان عديدة ويقال إنه تم تحديد ٥ لجان فقط للتغطية الصحفية”
- لجان قسم شرطة الجمرك.
- المنشية الإعدادية والأنفوشي.
- لجان مدارس طلائع العجمي وعباس حلمي قسم شرطة الدخيلة.
- لجان قسم شرطة مينا البصل كل اللجان.
الشكوى من زملاء بالقليوبية :
منع التصوير داخل لجان مدرسة مجمع متولي الشعراوي ومدرسة أحمد يحيى ومدرسة عمار بن ياسر ومدرسة أحمد إبراهيم عبد الرحيم الابتدائية بشبرا الخيمة.
القاهرة:
شكوى لجنة مدرسة النصر للغات بالنزهة.. صحفية تحمل تصريحا تم سحب الموبايل واحتجازها نصف ساعة ومسح الصور من على الموبايل.