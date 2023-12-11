إضراب عالمي شامل دعما لفلسطين ومن أجل وقف الحرب على غزة

بدأ صباح اليوم الاثنين، إضراب شامل في العديد من دول العالم، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك بعد دخول الحرب الدموية التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع المحاصر يومها الـ 66، والتي تسببت في مقتل حوالي أكثرمن 18 ألف فلسطيني، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وانتشرت دعوات للإضراب من قبل أحزاب وفعاليات عربية وإسلامية، وتفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الدعوات، واحتل وسم "إضراب من أجل غزة Strikeforgaza" قائمة الأوسمة الأكثر انتشارا عالميا. جاء ذلك، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

المدن الفلسطينية

وشهدت المدن الفلسطينية في المحافظات الشمالية إضرابًا واسعًا يوم الاثنين، حيث أغلقت الجامعات والمصارف والمدارس.

وشمل الإضراب المواصلات العامة في المحافظات الشمالية وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعت السبت في بيان نشرته إلى الإضراب العام والشامل في محافظة رام الله والبيرة، كاشفة عن رفضها للفيتو الأمريكي.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة الفلسطينيين إلى"الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات للتعبير عن وحدة الدم والمصير، وانتصارا للأبرياء العزل".

على الصعيد الشعبي والسياسي، ظهر تضامن واسع مع غزة والقرى الجنوبية الحدودية في لبنان، حيث تم إغلاق مختلف الدوائر الرسمية والقطاعات، بما في ذلك المدارس والمصارف.

لبنان

وأعلن نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، أنهم سيتمسكون بهذا الإضراب، وسيمتنعون عن الذهاب إلى العمل، وقرروا أن لا يشتروا أي منتج في هذا اليوم.

وحسب نشطاء، تهدف هذه الخطوة إلى الضغط على الحكومات للتحرك واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف إطلاق النار في غزة "والإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الغزيون منذ نحو شهرين، حسب تعبيرهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن الأحد، مشاركة البلاد في الإضراب العالمي الشامل الداعم لفلسطين وأهل غزة، داعيا إلى إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة في البلاد.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يشارك في الإضراب

هذا وأعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مشاركته في الإضراب، ودعا إلى مشاركة واسعة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في ظل استمرار إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة.

ودعا البيان شعوب العالم، وخاصة في العالم الإسلامي، إلى المشاركة، وحث المؤسسات والأحزاب والحركات والشخصيات المؤثرة عالميا على مواصلة الإضراب حتى تحقيق أهدافه الرامية إلى وقف الحرب "الظالمة" وإنقاذ أرواح الأبرياء.

علي القره داغي

وأكد علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن دعوة الاتحاد للإضراب العالمي هي رسالة دعم للقضية الفلسطينية ودعوة للعالم لوقف الحرب في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت نحو 18 ألف شهيد، ونحو 47 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب آلاف لا يزالون تحت الأنقاض يعتقد أنهم استُشهدوا، ودمار هائل في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.