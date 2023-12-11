الإحصاء: 2,8% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء اليـوم، النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022/2023 "، حيث سجل عدد التلاميذ ما قبل الابتدائي 1,4 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,2مليون تلميذاً بنسبة 4,9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 188.1 الف تلميذاً بنسبة 7,4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و63,2 الف مدرس (منهم 59,4 الف مدرس بنسبة 6,2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3,8 الف مدرس بنسبة 2,7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.

وهناك 13,1 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,8 الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضح الجهاز أن التعليم الابتدائي سجل:

- 15,1 مليون تلميذ بنسبة 53,9 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13,7 مليون تلميذ بنسبة 53,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1,4 مليون تلميذ بنسبة 56,1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.

- 485,5 الف مدرس (منهم 419.3 الف مدرس بنسبة 43,7% من إجمالي مراحل التعليم العام.

- 66,2 الف مدرس بنسبة 47,1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023.

ويوجد 19,9 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.7 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2022/2023، و0,2 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2022/2023 مقابل 0,2% عام 2021/2022 .

وهناك 96,8 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023.

اما التعليم المجتمعي فسجل:

- 141,5 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023 .

- 7.7 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2022/2023 .

- 4,9 الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام2022/2023 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

ونوه الجهاز انه يوجد 6,5 مليون تلميذ بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6,0 ملــيون تلميذاً بنسبــة 23,6% من إجمالي مراحل التعليم العام، 505,2 الف تلميذ بنسبة 19.9 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2022/2023 .

- 275,2 الف مدرس (منهم 238,4 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,9 % من إجمالي مراحل التعليم العام.

- 36,9 الف مدرس بنسبة 26,2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023 .

- 13.7 الف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم ، 3,6 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023 .

- 1,7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2022/2023 مقابل 0,9 % عام 2021/2022 .

- 37,6 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2022/2023 .

أما التعليم الثانوي فهناك:

- 2,5 مليون تلميذ بنسبة 9,0% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,3 % بالتربية والتعليم ، 402.2 الف تلميذ بنسبة 15,9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023 .

- 128,9 الف مدرس ( منهم 96,2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,0 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 32.7 الف مدرس ازهري بنسبة 23,3% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023 .

- 4,5 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.4 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2022/2023 .