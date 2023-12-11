حملة حازم عمر تنتظر وصول مرشحها لتفقد لجنة مدرسة الشهيد أحمد زكي بالفيوم

أصطف العشرات من قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الفيوم، فى انتظار وصول المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر لمحافظة الفيوم ، لتفقد بعض اللجان الانتخابية بالمحافظة ، حاملين أعلام مصر ومرددين الأغانى الوطنية.

حيث بدأ الناخبون منذ قليل فى التوافد على لجان الاقتراع بمركزى أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة بالفيوم وذلك فى اليوم الأول للإستحقاق الإنتخابى لإن زنختخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤

حيث فتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا وتواجد القضاه لممارسة مهام عملهم . تجهيز اللجان ووضع بوابات أمامها وتأمينها وإجراءات لتسهيل إدلاء كبار السن وذوي الهمم بأصواتهم





لجنتين لتصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024

كما تم الانتهاء من تجهيز مقار لجنتين للوافدين التى جرى الإعلان عنها من قبل المحافظة وهم مدرسة الجمهورية بكوم أوشيم ولجنتين بمدرسة الناصرية الاعدادية للبنات بميدان السواقى، وذلك للتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل مصر أيام" 10 -11 -12 " من شهر ديسمبر الجارى، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً .

ودعا محافظ الفيوم، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطنى فى أبهى صورة من أجل استقرارمصر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى أرجاء الوطن.

كما وجه محافظ الفيوم بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها، لافتاً أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام 0842168041، 0842168042، و 0842168043، بالإضافة إلى الخط الساخن (114) لتلقي شكاوى المواطنين .

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