الأعلى للثقافة يطلق مسابقة "الأراجوز في عيون جيل ألفا"

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن مسابقة "الأراجوز في عيون جيل ألفا" والتي يقيمها على هامش ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس الذي يقام هذا الشهر، والمسابقة فنية في مجال الرسم حيث يرسم الطفل لوحة يعبر فيها عن الأراجوز.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وتأتي شروط المسابقة على النحو التالي، يرسم الطفل بألوان وورق من اختياره، ويفضل مقاس ورق A3 أو أى مقاس يريده الطفل، السن من ٥ إلى ١٤ عاما، على أن ترسل اللوحات أو تسلم باليد على مقر المركز بمدينة الفنون بالهرم، أمام أكاديمية الفنون، أو مقر الحديقة الثقافية بشارع قدري بالسيدة زينب أمام مستشفى الحوض المرصود أو ترسل بجودة عالية على رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على فيس بوك للأطفال من خارج القاهرة الكبرى.

وأن يكون آخر موعد لاستلام اللوحات يوم الأحد ١٧ ديسمبر، الساعة ١٢ ظهرا.

الجوائز:

تتضمن جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل، ٧ جوائز ميداليات وشهادات تقدير ومجموعات كتب.، وسيتم إعلان وتوزيع الجوائز فى حفل افتتاح ملتقى الأراجوز الخامس يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر في الثالثة عصرا.