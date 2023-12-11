الانتخابات الرئاسية 2024,.. عمرو عبدالوهاب: تيسير مشاركة العاملين بـ"الريف المصري الجديد"

أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع المصرى فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بالإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل والتنمية نحو العبور للجمهورية الجديدة، وحفاظاً على استقرار الوطن والإسهام فى صنع وتأمين مستقبله، خاصةً فى ظل المخاطر المختلفة المحيطة بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عمرو عبد الوهاب بقيادات شركة تنمية الريف المصرى الجديد، حيث وجه بتيسير انتقال ووصول جميع العاملين بمختلف قطاعات ومواقع الشركة بالتناوب إلى صناديق الإقتراع فى حال الرغبة فى الإدلاء بأصواتهم خلال الفترة الصباحية، وذلك على مدار الأيام الثلاثة التى تُجرى خلالها الإنتخابات الرئاسية.

ودعا كذلك جميع المزارعين وصغار المستثمرين من المنتفعين بأراضى المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان إلى الحرص على الذهاب إلى صناديق الاقتراع للقيام بواجبهم الوطنى، من خلال المشاركة الفاعلة وممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم، وذلك لمشاركة جموع الشعب المصرى فى رسم ملامح مستقبل بلادهم، ودعم مناخ الديمقراطية والاستقرار الذى بات ينعم به الوطن على مدار الأعوام الأخيرة.

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.