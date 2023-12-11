ads
الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة حاشدة لدعوة المواطنين للنزول والتصويت ببنها

مسيرة حاشدة
مسيرة حاشدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة بنها في محافظة القليوبية مسيرة حاشدة شارك فيها شباب التحالف الوطني والأحزاب وحزب حماة الوطن بالقليوبية لدعوة المواطنين للنزول والتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 في ثاني أيام التصويت شارك فيها الدكتورة راندا مصطفي عضو مجلس الشيوخ والدكتور أحمد يوسف امين حزب حماة وطن بالقليوبية.

أكد المشاركون في المسيرة أن المصريون سطروا تاريخا جديدا فى المشاركة السياسية وأن الحشود أمام اللجان رصاصة في قلب أعداء الوطن وفخر أمام العالم.

أوضحت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ وأمين المرأة المركزي بحزب حماة الوطن، أن المصريين لبوا نداء الوطن وتدفقوا على لجان الانتخابات الرئاسية على مدار يومي الانتخابات في رسالة قوية بأهمية وحساسية المرحلة.

وقال الدكتور أحمد يوسف امين حزب حماة الوطن بالقليوبية خلال المسيرة أن الوطن في حاجة ماسة لكل مواطن يعي جيدا قيمة صوته في الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدا أن قيمة المشاركة الأن تعلو ولا يعلو صوتا عليها.

أضاف أن قيمة الانتخابات الرئاسية وضرورة المشاركة فيها هي بمثابة دعم القرار المصري لحماية أمنه وأمانه ودولته، والتأكيد للمجتمع الدولي أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد، وأن المشاركة الإيجابية تنبع من الوعي الكامل والوقوف علي المخططات التي تحاك لمصر والتصدي لها.

مسيرة حاشدة

received_1094669811894348
received_1094669811894348
received_328605576601260
received_328605576601260
received_289780297392120
received_289780297392120
الانتخابات الرئاسية 2024 التصويت في انتخابات الرئاسة الدكتورة راندا مصطفى انتخابات الرئاسية 2024 محافظة القليوبية