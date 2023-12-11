الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة حاشدة لدعوة المواطنين للنزول والتصويت ببنها

شهدت مدينة بنها في محافظة القليوبية مسيرة حاشدة شارك فيها شباب التحالف الوطني والأحزاب وحزب حماة الوطن بالقليوبية لدعوة المواطنين للنزول والتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 في ثاني أيام التصويت شارك فيها الدكتورة راندا مصطفي عضو مجلس الشيوخ والدكتور أحمد يوسف امين حزب حماة وطن بالقليوبية.

أكد المشاركون في المسيرة أن المصريون سطروا تاريخا جديدا فى المشاركة السياسية وأن الحشود أمام اللجان رصاصة في قلب أعداء الوطن وفخر أمام العالم.

أوضحت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ وأمين المرأة المركزي بحزب حماة الوطن، أن المصريين لبوا نداء الوطن وتدفقوا على لجان الانتخابات الرئاسية على مدار يومي الانتخابات في رسالة قوية بأهمية وحساسية المرحلة.

وقال الدكتور أحمد يوسف امين حزب حماة الوطن بالقليوبية خلال المسيرة أن الوطن في حاجة ماسة لكل مواطن يعي جيدا قيمة صوته في الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدا أن قيمة المشاركة الأن تعلو ولا يعلو صوتا عليها.

أضاف أن قيمة الانتخابات الرئاسية وضرورة المشاركة فيها هي بمثابة دعم القرار المصري لحماية أمنه وأمانه ودولته، والتأكيد للمجتمع الدولي أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد، وأن المشاركة الإيجابية تنبع من الوعي الكامل والوقوف علي المخططات التي تحاك لمصر والتصدي لها.

مسيرة حاشدة

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