الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على عدة مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انه تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من خليج العقبة في ( نويبع-دهب-طابا) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

ومن المتوقع أن تتطور السحب الرعدية الممطرة مع تقدم الوقت لتشمل جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول هناك .

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل علي جنوب سيناء و مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة و سلاسل جبال البحر الاحمر تصل لحد السيول على بعض المناطق علي فترات متقطعة.

و امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية شمال الوجة البحرى وجنوب الصعيد و الصحراء الغربية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى 13 درجة .