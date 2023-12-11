انتخابات الرئاسة 2024.. رئيس "الأعلى للطرق الصوفية" يدلى بصوته في مصر الجديدة

أدلى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى بصوته منذ قليل فى مدرسة فاطمة الزهراء بمصر الجديدة صرح بذلك المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل وأوضح أنه عقب إدلاء القصبى بصوته أشار الى إن مشهد المصريين في الانتخابات أمام اللجان يعكس عظمة الشعب المصري وقيمة الدولة المصرية، وسيقف المحللون الاستراتيجيون أمام مشهد المصريين بالدرس والتحليل.

وأضاف أن الشعب المصري اليوم يرسل رسالة للعالم أنه يصطف صفا واحدا، ومؤسسات الدولة مؤسسات قوية، ونحيي الهيئة الوطنية على هذا الجهد، ونحيي قضاة مصر الواقفين على الصناديق بحيادية تامة.

ولفت إلى أن المصريين يعون تماما حجم التهديدات التي تحيط بمصر من كل الاتجاهات، ومازال أمامنا اليوم و غدا من الانتخابات نثبت فيها أن مصر دولة قوية لها طبيعة خاصة، وعلى كل المنظمات التي تعمل ضد مصر حول العالم أن تعيد حساباتها، نحن نقدم اليوم رئيس للدولة المصرية خلفه شعب قوي ليتحدث بمنتهى القوة عن هذا الوطن ويتحدى كل المخاطر التي لا تخفى على أحد.

وذكر أن الدولة المصرية استطاعت الفترة الماضية أن تنجز إنجازات كبيرة جدا، من التخلص من الإرهاب والبنية التحتية، ونناشد كل المصريين خلال اليومين المقبلين خلال الانتخابات أن يعطي رسالة لـ22 ألف مراقب للانتخابات أن هذه هي مصر وهذا هو شعب مصر، وبعد الانتخابات سيكون هناك اصطفاف شعبي لأننا مؤمنين بقضية الإنسان والتعبير ومع وجود مؤسسات قوية.



وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

